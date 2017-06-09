Верхний город традиционно стал центром "Джазовых вечеров"

10 Июня 2017 21:26

Исторический центр Минска наполнили звуки импровизационного стиля. Сегодня Верхний город уже традиционно стал центром "Джазовых вечеров".

Каждый год фестиваль собирает многотысячный аншлаг. В этом году цикл концертов юбилейный. Пятый сезон открыла самая юная участница за всю историю open-air - форума - 7-летняя София Курлович из Солигорска. Ей аккомпанировал VIP-jazz Андрея Славинского. Джазовая пианистка и вокалистка, несмотря на свой юный возраст, уже добилась ряда триумфальных побед и исполняла дуэт с Игорем Бутманом. В программе концерта также прозвучал этно-джаз от дуэта Agata. А в эти минуты на сцену под открытым небом вышли хедлайнеры первой фестивальной субботы: один из лучших джазовых гитаристов мира Скотт Хендерсон под аккомпанемент французских музыкантов, а также певец и мультиинструменталист Харрисон Янг.

Всего состоится 3 "Джазовых вечера", которые посетят именитые артисты с пяти континентов. Минчан ждут встречи с бас-гитаристом Кристианом Галвезом и его музыкантами, Кливом Джонсом, Набилем Хемиром, концертным оркестром Бориса Мягкова, "Трио Константина Горячего", Minsk Voices и Premier Orchestra.