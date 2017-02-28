Культура
28 Февраля 2017 07:15
"Вечер балета" в сопровождении симфонического оркестра Белтелерадиокомпании
Во Дворце культуры профсоюзов представили совместный проект музыкального Дома "Классика" и музыкального театра "Галерея". Вариации, адажио и гран-па из постановок "Щелкунчик", "Лебединое озеро", "Спящая красавица" и "Дон Кихот" исполнил дуэт ведущих солистов балета Олег Еромкин и Людмила Хитрова. Свою авторскую хореографию на музыку из оперы "Таис" показала Мария Плахотина.
Подобный проект недавно прошел в одном из областных центров. В Брестском академическом театре драмы артисты балета выступили под аккомпанемент Симфонического оркестра. Вечер собрал аншлаг, как и концерт в столице.
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