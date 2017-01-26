В Витебске презентовали четвертый выпуск "Шагаловского сборника"

27 Января 2017 07:17

Издание состоит из двух частей и включает материалы, посвященные биографии и творчеству Марка Шагала. В сборник вошли доклады, представленные на Международных Шагаловских чтениях. Они проходят в Витебске уже более 20-ти лет и собирают огромное количество исследователей творчества художника из разных стран. Тираж нового сборника – 100 экземпляров, доступна и электронная версия в Интернете.