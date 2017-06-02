3 Июня 2017 15:14

130 лет и столько же шедевров. В Витебске открылась экспозиция графики Марка Шагала. В июле мир отметит большой юбилей со дня рождения мастера. В родном городе художника впервые экспонируют полное собрание графических иллюстраций, выполненных Шагалом к произведению Гоголя "Мертвые души". В комплекте - 96 офортов, и таких собраний на постсоветском пространстве всего четыре. На выставке представлен и самый первый графический опыт мастера — это офорт "Бабушка" - и оттиск, выполненный незадолго до смерти.

К 130-летию Марка Шагала в Витебске пройдут выставки, пленеры, спектакли. А 10 июня стартуют традиционные Шагаловские чтения, где соберутся искусствоведы из Беларуси, России, США.