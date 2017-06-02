Культура
3 Июня 2017 15:14
В Витебске открылась экспозиция графики Марка Шагала
130 лет и столько же шедевров. В Витебске открылась экспозиция графики Марка Шагала. В июле мир отметит большой юбилей со дня рождения мастера. В родном городе художника впервые экспонируют полное собрание графических иллюстраций, выполненных Шагалом к произведению Гоголя "Мертвые души". В комплекте - 96 офортов, и таких собраний на постсоветском пространстве всего четыре. На выставке представлен и самый первый графический опыт мастера — это офорт "Бабушка" - и оттиск, выполненный незадолго до смерти.
К 130-летию Марка Шагала в Витебске пройдут выставки, пленеры, спектакли. А 10 июня стартуют традиционные Шагаловские чтения, где соберутся искусствоведы из Беларуси, России, США.
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