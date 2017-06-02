Культура
3 Июня 2017 09:09
В центре Минска сегодня пройдет праздник шведской культуры
Известные музыкальные хиты и народные мелодии, спортивные мастер-классы, фотовыставки и презентации! Таким сегодня будет праздник шведской культуры в центре Минска. Он откроет целую серию фестивалей в Верхнем городе, которые познакомят всех желающих с особенностями традиций разных стран. Они будут проходить все лето, а также в сентябре. Так, на июнь запланированы праздники русской, казахской и литовской культур.
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