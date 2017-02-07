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В центре Минска на площади Победы звучали волынки
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7 Февраля 2017 19:21

В центре Минска на площади Победы звучали волынки

Буквально в нескольких километрах от учений, тоже в центре Минска, на площади Победы звучали волынки. Так представители Второго Королевского полка Ирландии сопровождали посла Великобритании, которая возложила цветы к монументу в знак уважения к героям Великой Отечественной. По сути музыкантов сегодня тоже можно смело назвать героями, ведь дань памяти нашим воинам они решили отдать по всем правилам и в лучших ирландских традициях. Несмотря на сильный мороз, волынщики играли в малых килтах, легких куртках-дублетах, гольфах до колен.

Фионна Гибб, Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Беларуси: "Для меня это первый раз, что британские военнослужащие играют для Минска. И для меня это важный символ нашей дружбы и взаимного сотрудничества между Беларусью и Великобританией".

Музыканты сегодня показали свое мастерство и на вечере-концерте в Музее истории Великой Отечественной войны. Гости из Великобритании выступили вместе с оркестром Вооруженных сил Беларуси. Завтра ирландские музыканты выступят на открытии Международной минской книжной ярмарки.

  

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