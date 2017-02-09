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В Троицком предместье столицы открылась выставка кукол 19-20 веков
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9 Февраля 2017 15:23

В Троицком предместье столицы открылась выставка кукол 19-20 веков

Экспозицию представила коллекционер Алла Топоркова. Семьдесят кукол из Франции, Германии, России, Англии, Нидерландов. Они сделаны из фарфора, дерева, воска и даже металла. Можно познакомиться не только с семейной культурой и историей разных стран, но и с модными фасонами одежды былых времен. Кроме раритетных экспонатов, можно увидеть работы-половинки. Они отражают процесс реставрации.

Посетить выставку можно до 28 февраля. Это уже третья часть ежегодного проекта "Госпожа Кукла".

  

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