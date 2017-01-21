Культура
20 Января 2017 19:15
В студии "600 метров" проходит генеральный прогон национального отбора на "Евровидение-2017"
В эти минуты в Белтелерадиокомпании в студии "600 метров" проходит генеральный прогон национального отбора на "Евровидение-2017".
Сегодня вечером за победу поборются 13 претендентов, это и сольные исполнители, и коллективы. В режиме живого звука они представят свои композиции на суд зрителей и жюри. В этом году можно будет впервые наблюдать за бэкстейджем - перед выходом на сцену и в ожидании результатов артисты будут находиться в Green Room. Победитель отправится на конкурс песни в мае в Киев.
Прямую трансляцию национального отбора на конкурс телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24" начнут в 22:00.
Другие новости
21.01.2017 00:02 / Культура Группа NAVIBAND представит Беларусь на Международном конкурсе песни "Евровидение-2017"
20.01.2017 21:43 / Культура Смотрите прямую трансляцию финала национального отбора на "Евровидение-2017"
20.01.2017 18:46 / Культура Рубрика "Променад"
20.01.2017 18:42 / Культура Большой музыкальный праздник в Заславле
20.01.2017 15:27 / Культура Современный текстиль от молодых белорусских мастеров
20.01.2017 15:00 / Культура Сегодня станет известно, кто представит Беларусь на "Евровидении"
20.01.2017 14:00 / Культура Евровидение 2017. Финал национального отбора. #13 PROвокация
20.01.2017 13:50 / Культура Евровидение 2017. Финал национального отбора. #12 LERMONT x JULIC
20.01.2017 13:40 / Культура Евровидение 2017. Финал национального отбора. #11 Анастасия Шеверенко
20.01.2017 13:30 / Культура Евровидение 2017. Финал национального отбора. #10 Анжелика Пушнова
20.01.2017 13:20 / Культура Евровидение 2017. Финал национального отбора. #9 Никита Ходас
20.01.2017 13:10 / Культура Евровидение 2017. Финал национального отбора. #8 NAPOLI
20.01.2017 13:00 / Культура Евровидение 2017. Финал национального отбора. #7 NUTEKI
20.01.2017 10:50 / Культура Евровидение 2017. Финал национального отбора. #6 KATTIE
20.01.2017 10:40 / Культура Евровидение 2017. Финал национального отбора. #5 ISAAK NIGHTINGALE
20.01.2017 10:30 / Культура Евровидение 2017. Финал национального отбора. #4 NAVIBAND
20.01.2017 10:20 / Культура Евровидение 2017. Финал национального отбора. #3 Владислав Курасов
20.01.2017 10:10 / Культура Евровидение 2017. Финал национального отбора. #2 Александра Ткач