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В студии "600 метров" проходит генеральный прогон национального отбора на "Евровидение-2017"
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20 Января 2017 19:15

В студии "600 метров" проходит генеральный прогон национального отбора на "Евровидение-2017"

В эти минуты в Белтелерадиокомпании в студии "600 метров" проходит генеральный прогон национального отбора на "Евровидение-2017".

Сегодня вечером за победу поборются 13 претендентов, это и сольные исполнители, и коллективы. В режиме живого звука они представят свои композиции на суд зрителей и жюри. В этом году можно будет впервые наблюдать за бэкстейджем - перед выходом на сцену и в ожидании результатов артисты будут находиться в Green Room. Победитель отправится на конкурс песни в мае в Киев. 

Прямую трансляцию национального отбора на конкурс телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24" начнут в 22:00.

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Теги: Евровидение-2017

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