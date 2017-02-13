12 Февраля 2017 21:49

Сегодня в столице завершилась XXIV Минская международная книжная ярмарка. Сотни экспонентов из более чем 30-ти стран разместили на трех тысячах квадратных метров выставочного комплекса "Белэкспо". Страной-хозяйкой в этом году стала Великобритания.

Родина Шекспира не только презентовала свои издания, но и активно включилась в процесс объединения культур Беларуси и Англии. Тем более что 500-летие белорусского книгопечатания - основа для совместного сотрудничества, так как в Британии сегодня создана самая большая в Западной Европе коллекция белорусских книжных памятников, а в Лондоне действуют библиотека и музей Скорины, который является центром белорусской диаспоры.

В Минске эксперты двух стран на неделе начали переговоры о возможном экспонировании белорусских фолиантов на родине. Мы получили электронные копии изданий Скорины, хранящихся в английских библиотечных фондах. Такая виртуальная реституция позволила белорусам включить их в факсимильные издания. Кстати, современная точная копия скорининского наследия взяла Гран-при национального конкурса "Искусство книги".