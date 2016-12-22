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В столице разгар предпраздничных спектаклей для детей
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20 Декабря 2016 18:52

В столице разгар предпраздничных спектаклей для детей

Сейчас в столице разгар предпраздничных спектаклей и мероприятий для детей.  Масштабные декорации, световое и звуковое шоу, персонажи высотой почти три метра. На  "Минск-Арене" 25 декабря дети разных возрастов могут увидеть "Фикси-шоу". Зрителей будут развлекать мультипликационные персонажи - фиксики, которые живут внутри техники и исправляют ее поломки. Однако перед Новым годом их можно увидеть и в обычной жизни.  Над залом будет летать огромный самолет, а в фойе волшебную атмосферу создадут шары,  аттракционы и сувениры.  Кстати, программу шоу разрабатывали полгода. Персонажи и костюмы сделаны  по компьютерным  моделям и максимально соответствуют анимационным оригиналам.

 

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