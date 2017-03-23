В столице распустились первоцветы, пока в мастерской

23 Марта 2017 15:28

В столице распустились первоцветы. Правда, пока не за окном, а в мастерской. Будят природу дизайнеры и ремесленники. Из полимерной глины создают ягодные кусты и пышные цветы, чтобы потом собрать их в броши или кулоны. Пластичный материал позволяет точно передать детали растения. Такое сырье только набирает популярность у столичных ремесленников. Весенние акценты - в сюжете Александры Драгун.

Нежные подснежники, душистые ландыши, золотые одуванчики.

Среди первых вестников тепла и дары лесов - сочная черника, земляника и овощи - зарубежный артишок. На рабочем месте Александрии Лапуцкой всегда лето. Ремесленница будто фея оживляет нежные листы фоамирана в растения и цветы.

Александрия Лапуцкая: "Это вот такой лист. Из него вырезаются заготовки, потом тонируются, путем нагревания придается ему форма. Тонирую я масляными красками, поэтому такие изделия будут устойчивыми к выгоранию. Вот, например, этот одуванчик хорошо выглядит, хотя ему 2 года и стоял он на окошке. Такие вечные цветы".

Ее авторские сукуленты живут без влаги на платьях, кофтах, блузках столичных модниц. В портфолио не встретишь традиционных роз или пионы. На застежку в брошь собирает татарник, цикорий и даже грибы.

Чтобы достичь утонченности изделия и точности форм, у мастера существуют свои профессиональные секреты. Работает скрупулезно, поэтому за 9 часов Александрия Лапуцкая получает серию не более чем из пяти аксессуаров или предметов домашнего декора.

Ручные изделия городских ремесленников можно увидеть не только на временных выставках. В Минске становится больше пространства, где независимо от сезона концентрируется творчество столичных умельцев.

В планах Александрии Лапуцкой учить своему ремеслу новичков и в перспективе открыть мастерскую, где бы преподавались разнообразные техники ручного искусства.