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В столице показывают диафильмы
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31 Мая 2017 15:34

В столице показывают диафильмы

Сказки на пленках озвучивает профессиональная команда актеров и режиссеров. В формате слайд-шоу картинки транслирует специальный старый проектор, а за музыкальную интерпретацию отвечают кельтская арфа, индийский ситар и гитара. Театрализованные чтения проводятся как по авторским сказкам, так и народов мира.

Показы диафильмов проходят в столичных кафе, книжных магазинах и музеях. Сейчас команда готовит театрализованные чтения для оупен-эйр, который пройдет 14 июля.

  

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