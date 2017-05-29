Культура
31 Мая 2017 15:34
В столице показывают диафильмы
Сказки на пленках озвучивает профессиональная команда актеров и режиссеров. В формате слайд-шоу картинки транслирует специальный старый проектор, а за музыкальную интерпретацию отвечают кельтская арфа, индийский ситар и гитара. Театрализованные чтения проводятся как по авторским сказкам, так и народов мира.
Показы диафильмов проходят в столичных кафе, книжных магазинах и музеях. Сейчас команда готовит театрализованные чтения для оупен-эйр, который пройдет 14 июля.
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