2 Мая 2017 15:27

Последние бьюти-тенденции на площадке возле ратуши - в столице организовали новый культурный проект "Минск - город красоты". На подиуме эксклюзивные коллекции белорусских дизайнеров, в барбершопах - стильные стрижки, от ремесленников и архитекторов - интерактивные мастер-классы. Историческая часть столицы на один день превратилась в настоящую индустрию красоты. Как стартовал музыкально-туристический сезон в Верхнем городе, репортаж Юлии Токарь.

Последние тенденции моды с открытой площадки возле ратуши. На подиуме белорусские дизайнерские коллекции для детей и взрослых. А рядом неслучайно работают салоны красоты и барбершопы.

Парикмахеры, визажисты, дизайнеры - на один день историческая часть столицы стала центром бьюти-индустрии. "Минск - город красоты" - не только название нового проекта, а удачное сравнение.

Красота спасет не только мир, она способна оживить даже железо. В руках ремесленника Дмитрия Василевского старые металлические гвозди, вилки, гайки становятся особыми элементами искусства. Его серебристые коты, деревянные замки и импровизированные мумий-тролли известны в России, Словакии и даже Индии.

Особая мебель из вулканической лавы, экзотические растения и инсталляция из букв к 500-летию книгопечатания - Верхний город на 10 дней превратился в арт-площадку ландшафтной архитектуры и дизайна.

А в этом арт-объекте Минск можно увидеть с разных сторон и в различных оттенках. Через яркие цветные фильтры кафедральный собор становится красным. А ратуша даже в пасмурную погоду солнечно желтая. Такой интересный колорбокс смастерила студентка Белорусской академии искусств.

Этими проектами дали старт музыкально-туристическому сезону в Верхнем городе. Впереди джазовые вечера, баттлы уличных музыкантов, дни национальных культур. А в ближайшую субботу в полдень здесь пройдет пятый форум уличных театров, который по традиции начнется карнавальным шествием.