В столичном Доме офицеров прошла церемония прощания с Маем Данцигом

28 Марта 2017 21:24

Беларусь простилась с Маем ДАнцигом. Народный художник Беларуси, обладатель ордена Франциска Скорины ушел на 87-м году жизни.

Проститься с мастером сегодня в столичный Дом офицеров приходили коллеги Данцига по художественному цеху, друзья и ученики. Май Вульфович воспитал не одно поколение живописцев, долгие годы возглавляя кафедру в Белорусской государственной академии искусств. Данциг - классик реализма, автор множества портретов и пейзажей родного города. Художник много писал о войне. Его полотно "И помнит мир спасенный" объехало много стран. Картины Мая Данцига хранятся в музеях и галереях России, Беларуси, стран Европы и США.

Церемония прощания с Маем Данцигом прошла с большими почестями, в сопровождении роты почетного караула. Соболезнования родным и близким художника направил Глава белорусского государства. Май Данциг был похоронен на Восточном кладбище Минска.