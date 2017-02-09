9 Февраля 2017 21:17

Второй день Минской международной книжной выставки. Стенд Беларуси стал в буквальном смысле местом притяжения литераторов и читателей, отечественных и зарубежных. В год 500-летия книгопечатания и 135-летия со дня рождения классиков нашей литературы Янки Купалы и Якуба Коласа - именно площадки белорусских издательств и библиотек вызывают особый интерес. Впервые в рамках книжной ярмарки прошла серия презентаций региональных отделений Союза писателей Беларуси. Все шесть областных писательских объединений - с новинками литературы и своим взглядом на современную книгу.

Георгий Марчук, писатель: "Шаг вперед в провинциальной литературе связан, прежде всего, с краеведческой литературой, литературой об истории своей страны, про героев и лучших людей области. Набирает популярность литература публицистического плана и также поэтическая. Приятно, что пришли в региональную литературу много писателей детской темы".

И сегодня же на книжной ярмарке Министерство внутренних дел презентовало книгу "Милиция Беларуси: 100 лет. История и современность". Двухтомник в будущем будет включен в учебную программу академии МВД. По словам министра Игоря Шуневича, книга станет отличным пособием не только для студентов, но и для всех, кто интересуется историей правоохранительных органов. Ко Дню милиции тысячи экземпляров будут вручены ветеранам МВД, действующим офицерам и рядовым сотрудникам. Войдет в подарочный набор и диск с фильмами "История Милиции в лицах". Напомним, совместный проект Белтелерадиокомпании и МВД продолжает выходить в эфир каждый понедельник после "Панорамы".