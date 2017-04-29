В Радзивилловской галерее стало на один портрет больше

28 Апреля 2017 21:25

В фондах Национального художественного музея обнаружено изображение Анны Христины Радзивилл из Любомирских. Своего предка на портрете узнал и сам князь Матей Радзивилл, который прибыл в Минск. На протяжении многих лет искусствоведы видели на картине другую, не менее выдающуюся персону. За кого принимали представительницу известного магнатского рода?





О художественном расследовании - Инна Пилевич. Он прилетел из Варшавы в Минск на опознание. Князь Матей Радзивилл - один из фигурантов в громком художественном расследовании. Главный вопрос от белорусских экспертов - кого видит на портрете представитель знаменитого магнатского рода? Оказалось, лицо с полотна одной с ним крови.









Завитые волосы, украшенные золотой диадемой. Долгое время эту модницу в голубом платье искусствоведы принимали за Екатерину Вторую. На то, что прическа и детали гардероба не соответствуют моде последней четверти 18 столетия, обратил внимание далеко не сотрудник музея. Независимым экспертом выступил учитель химии и биологии из Богушевичей Анатолий Синило. Он провел атрибуцию и доказал, что на картине - не российская императрица, а Анна Христина Радзивилл из Любомирских.





Портрет попал в Национальный художественный музей в 1963-м в момент возвращения фондов после войны. На подрамнике обычным карандашом обозначено: 268ГКГ. Но почему-то минские музейщики тогда даму с полотна приняли за российскую императрицу и не обратили внимания, что подобными шифрами обозначены остальные произведения из коллекции Несвижского замка - бывшей магнатской резиденции Радзивиллов. Кстати, возможно, именно благодаря послевоенной атрибутивной ошибке портрет остался в Беларуси. Малоизвестный факт: в советские времена часть несвижской коллекции была передана в Польшу.













По мнению экспертов, портрет Анны Христины написан около 1692 года. Как раз когда она стала женой Доминика Первого Николая Радзивилла. На такие выводы наталкивает наличие на картине вот этого Амура. Он держит Анну за руку и якобы указывает на скорую свадьбу.





Изображение Анны Христины стало 37-м в галерее Радзивиллов. Коллекция портретов магнатского рода находится в постоянной экспозиции Национального художественного музея. Однако картина будет доступна для широкого обзора нескоро. Перед экспонированием бывшей Екатерине Второй придется пройти реставрацию.