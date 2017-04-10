Культура
10 Апреля 2017 08:08
В программе "Славянского базара" новый сольный концертПлюс еще один фестивальный день! В программе "Славянского базара" новый сольный концерт. 10 июля первой на главной сцене форума выступит певица Зара. Концерт пройдет в сопровождении Президентского оркестра Беларуси. Кроме того, стало известно, что в торжественном открытии форума примет участие ирландский рок-музыкант Крис де Бург. В ближайшее время организаторы представят фестивальную программу театральных встреч.
Ребрендинг претерпела и фестивальная валюта. "Васильки", которыми могут расплачиваться гости форума, теперь выглядят иначе. На купюрах - Летний амфитеатр, театр имени Якуба Коласа и другие фестивальные площадки.
Другие новости
10.04.2017 07:22 / Культура Белорусский гимн а капелла и под аккомпанемент
09.04.2017 21:52 / Культура Первый национальный канал Белорусского радио запустил конкурс на оригинальное исполнение гимна
09.04.2017 12:16 / Культура В Минске прошел концерт королевы чикагского блюза и легенды нью-йоркского джаза
09.04.2017 09:09 / Культура В Беларуси открываются Дни молодежи Азербайджана
08.04.2017 12:03 / Культура В Париже с аншлагом прошел спектакль белорусского драматурга Сергея Гиргеля
07.04.2017 18:52 / Культура "Променад"
07.04.2017 13:45 / Культура NaviBand прилетели в Амстердам
07.04.2017 09:15 / Культура В Минске выступила Мария Луиза Конджю
06.04.2017 21:35 / Культура Президентский оркестр презентовал новую программу "Ты моя мелодия"
06.04.2017 15:41 / Культура Cерию изданий "История и культура подляшских белорусов" передали в дар Национальной библиотеке
06.04.2017 09:05 / Культура Праздничный хор Свято-Елисаветинского монастыря на главной драматической сцене
06.04.2017 07:20 / Культура В Купаловском - экспериментальное прочтение "Войцека" от немецкого драматурга Георга Бюхнера
05.04.2017 18:45 / Культура В Минске прошел восьмой модный показ "Мода Италия - Минск"
05.04.2017 09:06 / Культура Решена судьба двухвековых зданий в усадьбе "Лошица"
04.04.2017 21:29 / Культура Представлены оригиналы документов древнейшего Слуцкого Свято-Троицкого монастыря
04.04.2017 19:18 / Культура У праздника "День белорусской письменности" появится свой сайт
04.04.2017 15:27 / Культура За вклад в духовное развитие центрального региона Андрей Мартынюк получил Спецпремию Миноблисполкома
04.04.2017 14:00 / Культура Полоцк готовится отметить День письменности и свое 1155-летие