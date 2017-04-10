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В программе "Славянского базара" новый сольный концерт
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10 Апреля 2017 08:08

В программе "Славянского базара" новый сольный концерт

Плюс еще один фестивальный день! В программе "Славянского базара" новый сольный концерт. 10 июля первой на главной сцене форума выступит певица Зара. Концерт пройдет в сопровождении Президентского оркестра Беларуси. Кроме того, стало известно, что в торжественном открытии форума примет участие ирландский рок-музыкант Крис де Бург. В ближайшее время организаторы представят фестивальную программу театральных встреч.

Ребрендинг претерпела и фестивальная валюта. "Васильки", которыми могут расплачиваться гости форума, теперь выглядят иначе. На купюрах - Летний амфитеатр, театр имени Якуба Коласа и другие фестивальные площадки.

  

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