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В продажу поступит очередная партия билетов на "Евровидение"
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29 Апреля 2017 12:12

В продажу поступит очередная партия билетов на "Евровидение"

Новая волна билетов на "Евровидение"! В продажу поступит очередная партия квитков на главное музыкальное шоу Европы. Причем эти - особенно ценные и желанные для поклонников конкурса - это пропуск в фанзону и на самые близкие к сцене места. К слову, на данный момент продано 33 000 билетов на все шоу и репетиции "Евровидения". 

Транслировать полуфиналы и финал из Киева будут телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также сайт tvr.by. Белорусские участники NaviBand выйдут на сцену 11 мая под 14-м номером. Комментировать Международный конкурс песни будет журналист Агентства теленовостей мой коллега Евгений Перлин.

  

Теги: Евровидение-2017

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