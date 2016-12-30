Культура
30 Декабря 2016 15:12
В посольстве Беларуси в Китае прошла встреча диаспоры
Ее приурочили к открытию библиотеки белорусской книги. Именно такой новогодний подарок приготовило посольство для своих граждан. Новую библиотеку гостям представил Чрезвычайный и Полномочный Посол Кирилл Рудый. Тематика книг разнообразна. Это история, классика белорусской литературы, книги об отношениях двух стран, а также переведенные литературные шедевры Китая. В библиотеке можно найти и учебники для детей. Там же работает выставка белорусских ремесел.
Сергей Вергейчик, советник посольства Беларуси в Китае:
"Сегодняшнее мероприятие относится именно к культурной составляющей, гуманитарной. Вы видите, мы представили новые книги. Они раскрывают много информации о Беларуси, о сотрудничестве Беларуси с Китаем. В этом году, что особенно важно, мы проводим много мероприятий в сфере культуры. Также много планируем на следующий год. Конечно же, на более масштабном уровне - это будут дни культуры в мае 2017-го. Мы подготовили очень интересную программу. Это будет сюрприз для наших китайских друзей. Важность этого мероприятия в том, что оно будет проходить в год 25-летия установления дипломатических отношений между нашими странами".
Во время свободной дискуссии сотрудники посольства обсудили с белорусскими гражданами вопросы развития сотрудничества с Китаем, пути продвижения нашего экспорта, а также перспективы сотрудничества в сфере образования.
Сергей Вергейчик, советник посольства Беларуси в Китае:
"Сегодняшнее мероприятие относится именно к культурной составляющей, гуманитарной. Вы видите, мы представили новые книги. Они раскрывают много информации о Беларуси, о сотрудничестве Беларуси с Китаем. В этом году, что особенно важно, мы проводим много мероприятий в сфере культуры. Также много планируем на следующий год. Конечно же, на более масштабном уровне - это будут дни культуры в мае 2017-го. Мы подготовили очень интересную программу. Это будет сюрприз для наших китайских друзей. Важность этого мероприятия в том, что оно будет проходить в год 25-летия установления дипломатических отношений между нашими странами".
Во время свободной дискуссии сотрудники посольства обсудили с белорусскими гражданами вопросы развития сотрудничества с Китаем, пути продвижения нашего экспорта, а также перспективы сотрудничества в сфере образования.
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