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В Полоцке стартовал 30-й юбилейный фестиваль старинной и современной камерной музыки
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2 Апреля 2017 15:06

В Полоцке стартовал 30-й юбилейный фестиваль старинной и современной камерной музыки

Перед публикой выступила профессор Веймарской высшей школы музыки имени Листа Герлинде Отто. Известная пианистка и педагог уже во второй раз возглавляет детский фортепианный конкурс. Всего же в фестивальной афише - 7 концертов. Уникальную акустику полоцкой Софии оценят музыканты из Беларуси, Польши, Германии, Италии, Франции и Австрии.

В этом году международный музыкальный форум посвятили 1150-летию самого древнего города Беларуси. На протяжении месяца в Софийском соборе будут звучать скрипка, фортепиано, виолончель и, конечно, знаменитый полоцкий орган.

  

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