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В Париже с аншлагом прошел спектакль белорусского драматурга Сергея Гиргеля
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8 Апреля 2017 12:03

В Париже с аншлагом прошел спектакль белорусского драматурга Сергея Гиргеля

В Париже с аншлагом прошел спектакль по пьесе белорусского драматурга Сергея Гиргеля "13-ая пуговица Наполеона". Постановка минского театрального проекта "ТриТформаТ" собрала почти 350 поклонников театрального искусства. Среди них руководители и представители дипмиссий зарубежных стран, МИД Франции, французских деловых и общественных кругов, белорусской диаспоры. Как подчеркнул посол Беларуси во Франции Павел Латушко, белорусско-французское театральное сотрудничество имеет глубокие корни и очень важно, что это сотрудничество продолжается.

  

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