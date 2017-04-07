В Париже с аншлагом прошел спектакль белорусского драматурга Сергея Гиргеля

8 Апреля 2017 12:03

В Париже с аншлагом прошел спектакль по пьесе белорусского драматурга Сергея Гиргеля "13-ая пуговица Наполеона". Постановка минского театрального проекта "ТриТформаТ" собрала почти 350 поклонников театрального искусства. Среди них руководители и представители дипмиссий зарубежных стран, МИД Франции, французских деловых и общественных кругов, белорусской диаспоры. Как подчеркнул посол Беларуси во Франции Павел Латушко, белорусско-французское театральное сотрудничество имеет глубокие корни и очень важно, что это сотрудничество продолжается.