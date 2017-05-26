В память о Максиме Богдановиче на южном побережье Крыма звучали его стихи

25 Мая 2017 21:28

Важная дата в истории страны. Сегодня весь мир вспоминает великого поэта белорусского Возрождения. Ровно сто лет назад не стало Максима Богдановича. Он ушел, но его талант и наследие будет жить вечно. Ведь за короткое время знаменитый романтик оставил большой след в истории и литературе своего народа. В память о поэте сегодня не только в Беларуси, но и на южном побережье Крыма, с которым тесно связана биография песняра, звучали его стихи, в храмах горели свечи, а к памятнику несли цветы. Наталья Бордиловская продолжит.

Он прожил всего 25, но успел стать патриархом национальной литературы. Всенародно любимый Богданович на родине в совокупности прожил не более 5 лет, возрастал в окружении чужих традиций, но сам себя всю жизнь считал белорусом и сумел для современников стать и для потомков остаться поэтом исключительной белорускости. Автор стихотворной лирики, которая еще при жизни разошлась на цитаты, а сегодня познавательно звучит в песнях. Он родился вот примерно здесь, на Троицкой горе, напротив Театра оперы и балета. А ушел из жизни на чужбине, в Ялте.

Крым был надеждой поэта, который страдал от чахотки. Наследственная болезнь, от нее умерла мать Максима и его брат. Южное побережье Черного моря белорусский классик посещал дважды: первый раз в 1909, когда сына на молочную ферму Аутки устроил отец. Тогда Максиму стало лучше. Вторая и предсмертная поездка поэта в Крым - в марте 1917. Деньги на лечение больного друга собирали минские литераторы во главе со Змитроком Бядулей. Никто и не думал о последнем прощании.

Отпетый по православной традиции в ялтинском Александро-Невском соборе Богданович покоился на одном из самых старых кладбищ города. К 20-х на его могиле стоял крест, потом атеизм, и памятник с красной звездой. В 2003 году на месте захоронения поэта стала сама фигура классика - вот эта скульптура белорусов, отца и сына Гумилевских. На день рождения и день смерти Богдановича здесь уже не первое десятилетие собирается общество - ялтинцы и белорусы, приезжие и местные. Белорусская диаспора Крыма следит за памятником, посещает его на Радуницу, считает это место тем кусочком родной земли, который объединяет земляков и несет имя Богдановича другим народам.

Почему он там? На похороны сына не смог приехать отец, шла Первая мировая война. Поэтому Богдановича предали земле за границей. Потом не раз ходили слухи о переносе праха. Но, как известно, прямого завещания быть похороненным на Беларуси сам поэт не оставил. И все же Богдановича символически перенесли на родину.

Усилиями духовной делегации белорусов в Минск была доставлена капсула с горстью той самой ялтинской земли с могилы поэта. Она заложена в крипте Всехсвятского храма-памятника.