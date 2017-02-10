В Национальной библиотеке состоялся круглый стол с белорусскими и английскими исследователями

10 Февраля 2017 15:12

В Минске продолжает работу Международная книжная ярмарка. Сегодня в рамках мероприятия состоялся круглый стол с белорусскими и английскими исследователями. В Национальной библиотеке говорили о нашем наследии, которое находится в собраниях Великобритании. Там сейчас хранится самая большая в Европе коллекция белорусских книжных памятников. И действует один из главных научных и культурных центров Беларуси - библиотека и музей имени Франциска Скорины.

В рамках круглого стола прошел первый этап переговоров наших и английских специалистов о возможном экспонировании белорусских книжных памятников на родине.