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В Национальной библиотеке состоялся круглый стол с белорусскими и английскими исследователями
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10 Февраля 2017 15:12

В Национальной библиотеке состоялся круглый стол с белорусскими и английскими исследователями

В Минске продолжает работу Международная книжная ярмарка. Сегодня в рамках мероприятия состоялся круглый стол с белорусскими и английскими исследователями. В Национальной библиотеке говорили о нашем наследии, которое находится в собраниях Великобритании. Там сейчас хранится самая большая в Европе коллекция белорусских книжных памятников. И действует один из главных научных и культурных центров Беларуси - библиотека и музей имени Франциска Скорины.

В рамках круглого стола прошел первый этап переговоров наших и английских специалистов о возможном экспонировании белорусских книжных памятников на родине.

  

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