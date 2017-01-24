25 Января 2017 08:10

В Национальной библиотеке Беларуси состоялось чествование лауреатов премии "За духовное возрождение" и спецпремии Президента деятелям культуры и искусства. В отличие от большой сцены Дворца Республики встреча носила более камерный характер. Гостями стали читатели, студенты и представители творческих объединений. А героями - коллектив столичной детской музыкальной школы имени Евгения Глебова во главе с заслуженным деятелем культуры Беларуси Тамарой Куницкой и представители центра творчества детей и молодежи из Солигорска, руководитель студии декоративно-прикладного искусства Раиса Романеня.

Организатор встречи - Национальная библиотека - представил большую книжно-иллюстративную выставку под названием "Большой талант, большая работа, большое сердце". В экспозиции периодика, каталоги, книги, рассказывающие о всех 15-ти лауреатах за прошлый год.