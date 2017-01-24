Главная>>Агентство теленовостей>>Культура>>В Национальной библиотеке Беларуси состоялось чествование лауреатов премии "За духовное возрождение"
Культура
RSS
В Национальной библиотеке Беларуси состоялось чествование лауреатов премии "За духовное возрождение"
Скачать Поделиться

25 Января 2017 08:10

В Национальной библиотеке Беларуси состоялось чествование лауреатов премии "За духовное возрождение"

В Национальной библиотеке Беларуси состоялось чествование лауреатов премии "За духовное возрождение" и спецпремии Президента деятелям культуры и искусства. В отличие от большой сцены Дворца Республики встреча носила более камерный характер. Гостями стали читатели, студенты и представители творческих объединений. А героями - коллектив столичной детской музыкальной школы имени Евгения Глебова во главе с заслуженным деятелем культуры Беларуси Тамарой Куницкой и представители центра творчества детей и молодежи из Солигорска, руководитель студии декоративно-прикладного искусства Раиса Романеня.

Организатор встречи - Национальная библиотека - представил большую книжно-иллюстративную выставку под названием "Большой талант, большая работа, большое сердце". В экспозиции периодика, каталоги, книги, рассказывающие о всех 15-ти лауреатах за прошлый год.

  

Другие новости

NaviBand едет на "Евровидение"! NaviBand едзе на "Еўрабачанне"! NAVIBAND to represent Belarus at 2017 Eurovision 21.01.2017 09:14 / Культура NaviBand едет на "Евровидение"!
Рубрика "Променад" Рубрыка "Праменад" 20.01.2017 18:46 / Культура Рубрика "Променад"

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =