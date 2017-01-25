В Национальном центре современных искусств - гуманистическая выставка

26 Января 2017 12:16

Живопись и скульптура белорусских художников с акцентом на людей. Авторы, каждый по-своему, подчеркнул индивидуальность главных героев. Подробнее - в репортаже Нины Можейко.

Вместо полотна - металл. Традиционное масло, а также поталь - для убедительности. Золотой блеск в этой теме более чем к месту. Художник-монументалист Владимир Кондрусевич живописно претендует на статус автора-психолога. Ведь сквозь готическую ажурную розетку видны отношения между человеком и человеком.

Кстати, тема, расцвет которой пришелся на эпоху Возрождения, и сегодня в авторских мыслях. Художники современными средствами цитируют Микеланджело или Рафаэля. Внимание уделяют не только деталям, но и фактуре. Например, вот эта история святого Себастьяна в бронзе. Точнее, любви человека к Богу. Белорусский скульптор Александр Шапо продолжил художественную традицию увековечения мученика. До него это делал и Караваджо, а также Тициан, Эль Греко.

У каждого автора в Национальном центре современных искусств - по залу. Отдельные апартаменты занял и Сергей Гриневич. Уже раскрученный даже за границей художник. Его зеркальные полотна признаны поп-арт. С подтекстом. Очеловечивает массовую культуру.

Так называемое селфи также может стать частью экспозиции. Когда зритель самостоятельно делает портрет. По модным тенденциям подготовлен современный шедевр.

Гуманистическая экспозиция буквально показывает каждого из нас. Так, себя в масштабах мира можно увидеть в полотнах Татьяны Радзивилко. У нее особенный ракурс на человека - сверху. Отсылку к первооснове сделал и Денис Барсуков. Написал его, ее и их - тех, кого видит рядом.

Взгляд со стороны - необходимый опыт созерцания самих себя. А также художественный поиск еще не на одно столетие.