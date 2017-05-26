Культура
27 Мая 2017 15:05
В Национальном художественном музее готовится к экспонированию выставка
В Национальном художественном музее готовится к экспонированию выставка об искусстве Италии и Беларуси первой половины ХХ века. За несколько дней до вернисажа в столицу привезли работы итальянского футуриста, аэроживописца Джерардо Доттори. В Минске художника выставляют впервые. Делить арт-пространство с итальянцем будут поэтические образы Шагала, экспрессионистские работы Сутина и абстракции Ходасевич-Леже.
Экспозиция приурочена к 25-летию установления дипотношений между Беларусью и Италией, а также в память о 40-летней годовщине со дня смерти Джерардо Доттори. Зрителю представят квартет художников 31 мая.
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