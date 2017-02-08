В Национальном художественном музее Беларуси откроется выставка "Век Антона Бархаткова"

8 Февраля 2017 12:16

Экспозиция посвящена 100-летию мэтра белорусской живописи, заслуженного художника страны. Здесь произведения и 30-ых, и написанные в последние годы жизни. Ретроспективу творчества составляли сразу из нескольких коллекций. В свое время лучшие работы Антона Бархаткова в коллекцию музея приобретала послевоенный директор Елена Аладова. Кстати, Национальный художественный - это первое место работы художника.

Свои пейзажи Бархатков всегда писал с натуры. С этюдами он объездил всю Беларусь. На выставке представлено несколько картин, которые никогда не выставлялись. Они впервые покинули мастерскую художника.