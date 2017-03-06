6 Марта 2017 12:07

История Беларуси - сквозь призму струнных щипковых. В Музее театральной и музыкальной культуры прошла презентация гитар минувшей эпохи. Более сорока инструментов принадлежат частному коллекционеру, которому удалось восстановить раритеты.

Подробности - у Инны Пилевич. Играть на раритетах разрешается. Сейчас эти модели струнных щипковых не продаются в магазинах, а во времена его юности были дефицитом. Дирижер Владимир Митряев влюбился в гитару, когда впервые услышал творчество "Битлз". Увлечение некогда запрещенной в Советском Союзе группой могло стоить академическому музыканту работы. Занимался продвижением рока и даже участвовал в первом в Беларуси бит-фестивале.

Владимир Митряев, коллекционер: "Фирменные гитары первые появились в радиотехническом институте в ансамбле "Алгоритмы", немецкие. И мы все ходили туда как на выставку. Купить их было невозможно. В лучшем случае в течение года официально в Беларусь через нашу базу Белкультуры попадало 4-5 штук".

Акустические, бас-гитары и электроакустики. Владимир Митряев представляет гитары, которые поставлялись в СССР из социалистических стран. Здесь инструменты производства Болгарии, Германии и Чехословакии. Искал на аукционах, чердаках и у знакомых.

Гордость коллекции - электрогитара Владимира Мулявина. На этом инструменте чехословацкого производства белорусский песняр играл в 80-е. Копия известного американского Гибсона под названием "Суперстар".

Пятая в СНГ и единственная в Беларуси. Эту гитару с ласковым именем "Марина" коллекционер нашел в Петербурге. Инструмент был немым - отсутствовали струны. Так как эта марка гитары давно снята с производства, недостающие детали приходилось изготавливать на заказ по чертежам оригинала.

Все экспонаты отреставрированы владельцем и готовы продемонстрировать свое звучание. Всего музыкант владеет более чем полусотней гитар. Но выставил только часть. Вскоре представит подборку инструментов, произведенных в России, Украине и Беларуси.