В Молодечно стартовал 17-й фестиваль белорусской песни и поэзии

2 Июня 2017 21:21

Приветствие участникам уникального национального форума направил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Это единственный музыкально-поэтический фестиваль в нашей стране со статусом "национальный". Все произведения исполняются выключна на мове. В Летнем амфитеатре в эти минуты проходит торжественная церемония открытия. На прямую связь выходит наш корреспондент

В Молодечно какая-то особенная атмосфера. Более того, традиционный фестивальный дождь добавил реалистичности. Сейчас со сцены Летнего амфитеатра официально объявили об открытии 17-го Национального фестиваля белорусской песни и поэзии.

Кстати, город больше напоминает такой масштабный оупэн эйр, ведь даже не два выходных дня, а целых четыре здесь будут проходить выставки, художественные пленэры, творческие встречи и поэтические гостиные. Тем более в этом году белорусским классикам особое внимание. К 135-й годовщине со дня рождения наших песняров Купалы и Коласа подготовили особенную программу. Так, впервые во время фестиваля в Молодечно приехала труппа Купаловского театра. На сцене Дворца культуры давали легендарную "Павлинку". Тот самый спектакль, на который сложно достать билет в Минске, сегодня был особенно востребован в Молодечно.

Надо отметить, что фестиваль в Молодечно имеет особенный статус - национальный. Все произведения исполняются на родном языке. С самого начала (а это значит с 1993 года) одним из главных событий фестиваля остается конкурс молодых исполнителей, который проводится в три тура. Два из них проходят здесь, в Молодечно. Таким образом сегодня у исполнителей сразу два выступления, но на разных площадках.

Исполнителей 21. Каждую область представляли по три вокалиста. Согласно положению, возрастной интервал конкурсантов - от 16-ти до 31-го года. Финал по традиции проходил в Летнем амфитеатре в сопровождении Национального академического концертного оркестра Беларуси. Все поют, разумеется, без фонограммы. Кстати, для того чтобы успешно выступить, с каждым заслуженный коллектив под руководством Михаила Финберга провел индивидуальные репетиции.

Церемония вознаграждения лауреатов конкурса сейчас проходит на сцене. Всех, кто сегодня приехал в Молодечно, ждет премьера программы Национального академического концертного оркестра Беларуси "Купала и Колас. Вы нас растили". А сразу после концерта-открытия фейерверк. Но это только начало. Фестивальные события будут идти аж до 4-го июня. И завершатся юбилейным концертом заслуженного коллектива Беларуси - ансамбля "Сябры".