В Молодечно сегодня стартует фестиваль белорусской песни и поэзии

2 Июня 2017 07:18

Национальный форум проходит в 17-ый раз. По традиции центр города превратится в масштабный оупен-эйр: поэтические гостиные, художественные пленэры и творческие встречи. Главная площадка - Летний амфитеатр. Там состоится финал конкурса молодых исполнителей в сопровождении Национального академического концертного оркестра Беларуси. Заслуженный коллектив подготовил эксклюзивную программу к 135-летию со дня рождения белорусских классиков Янки Купалы и Якуба Колоса. Все произведения прозвучат впервые.

Михаил Финберг, художественный руководитель и главный дирижер Национального академического концертного оркестра Беларуси, народный артист Беларуси: "Мы не одну программу готовим на фестиваль. Прежде всего, это конкурс молодых исполнителей белорусской эстрадной песни, на который собираются певцы со всех уголков нашего родного Отечества. Второй концерт мы посвящаем 135-летию наших великих песняров Янки Купалы и Якуба Коласа. Третий концерт - это концерт академической музыки".

В этом году фестивальный уикенд продлится четыре дня. Торжественное открытие, финал Национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни и концерт-закрытие покажет телеканал "Беларусь 3".