В Молодечно прошел финал фестиваля "Арт-вакации"

30 Марта 2017 18:42

Творческий потенциал и художественные способности продемонстрировали полтысячи учеников колледжей и лицеев. В Год науки стало больше номинаций, связанных с разработками молодежи. Жюри оценивало мини-фильмы и анимацию, интерактивные проекты на свободную тему. Репортаж Александры Драгун.

Пока у школьников весенние каникулы, у учеников колледжей, лицеев, техникумов свои вакации с приставкой арт-. Сегодня во Дворце культуры Молодечно собрались полтысячи молодых людей, чтобы показать свое творчество и художественные способности.

От дефиле театра моды до образовательной игры. Электронный кроссворд разработали воспитанники Несвижского колледжа имени Якуба Коласа. Онлайн-тест на родном языке посвятили классику белорусской литературы. Площадку "Арт-вакаций" выбрали для презентации проекта "Коласоведение".

В этом импровизированном салоне Вероника Демух - главный стилист-консультант. Прически на каждый день, варианты укладки каре или замысловатое плетение, праздничный мейк-ап или нейл-мода. За секретом красоты и превращения в режиме реального времени - очередь.

Фестиваль "Арт-вакации" шагает по разным городам страны раз в два года. Еще в прошлом году прошли зональные этапы. Сегодня череда областных финалов началась с центрального региона.

В этом году "Арт-вакации" - это более 20 интерактивных площадок. Здесь домовитые хозяйки занимаются рукоделием, дают мастер-классы по керамическому искусству и готовят. В частности, ажурные блины.

Затем такие мучные кружева подают с сахаром или джемом.

Заявить о творческих успехах не в классе своей альма-матер во время фестиваля изъявили желание представители всех лицеев и колледжей Минской области. Это делегации из 36 учреждений образования.

Созвездие финалистов минского областного этапа - на сцене гала-концерта.

В мае победители уже со всех областей страны соберутся опять в Молодечно, чтобы оценить художественное творчество белорусской молодежи на республиканском уровне.