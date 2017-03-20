В Могилеве стартует молодежный театральный форум "М.аrt.контакт"

21 Марта 2017 15:12

Открывается 12-й международный фестиваль двумя постановками - спектаклем "Одноклассники. Уроки жизни" алматинского театра и комедией "Месяц в деревне" театра из Ярославля. За неделю зрители увидят 22 спектакля 20-ти театров из 10 стран. Впервые в "М.аrt.контакте" участие примут коллективы из Грузии, Австрии и США. Увидеть постановки можно будет сразу на трех площадках.