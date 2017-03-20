Главная>>Агентство теленовостей>>Культура>>В Могилеве стартует молодежный театральный форум "М.аrt.контакт"
Культура
RSS
В Могилеве стартует молодежный театральный форум "М.аrt.контакт"
Скачать Поделиться

21 Марта 2017 15:12

В Могилеве стартует молодежный театральный форум "М.аrt.контакт"

Открывается 12-й международный фестиваль двумя постановками - спектаклем "Одноклассники. Уроки жизни" алматинского театра и комедией "Месяц в деревне" театра из Ярославля. За неделю зрители увидят 22 спектакля 20-ти театров из 10 стран. Впервые в "М.аrt.контакте" участие примут коллективы из Грузии, Австрии и США. Увидеть постановки можно будет сразу на трех площадках.
  

Другие новости

Концерт на английском языке Канцэрт на англійскай мове 21.03.2017 15:34 / Культура Концерт на английском языке
Человек, заснявший историю Чалавек, які засняў гісторыю 16.03.2017 21:37 / Культура Человек, заснявший историю

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =