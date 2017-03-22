В Могилеве стартовал театральный форум "М.@rt.контакт-2017"

22 Марта 2017 15:16

12-ый театральный форум "М.@rt.контакт-2017" в Могилеве стартовал. Программу открыли "Одноклассники. Уроки жизни" алматинского театра и комедия "Месяц в деревне" театра из Ярославля, для чего сцену драмтеатра пришлось превратить в пляж с настоящим песком. За неделю международного молодежного фестиваля пройдут 22 спектакля. Лучший спектакль определит не жюри, а сами зрители путем голосования. В рамках форума стартовал и творческий фотопроект "28", который объединила тема человеческих отношений.

В программе "М.@rt.контакта" не только постановки. И актеров, и зрителей ждут мастер-классы и мастерская молодой режиссуры.