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В Могилеве стартовал театральный форум "М.@rt.контакт-2017"
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22 Марта 2017 15:16

В Могилеве стартовал театральный форум "М.@rt.контакт-2017"

12-ый театральный форум "М.@rt.контакт-2017" в Могилеве стартовал. Программу открыли "Одноклассники. Уроки жизни" алматинского театра и комедия "Месяц в деревне" театра из Ярославля, для чего сцену драмтеатра пришлось превратить в пляж с настоящим песком. За неделю международного молодежного фестиваля пройдут 22 спектакля. Лучший спектакль определит не жюри, а сами зрители путем голосования. В рамках форума стартовал и творческий фотопроект "28", который объединила тема человеческих отношений.

В программе "М.@rt.контакта" не только постановки. И актеров, и зрителей ждут мастер-классы и мастерская молодой режиссуры.

  

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