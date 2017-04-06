В Минске выступила Мария Луиза Конджю

7 Апреля 2017 09:15

Популярные песни Сардинии в Минске. В рамках Года культуры Италии в столице выступила Мария Луиза Конджю. Вокалистка, на счету которой 12 альбомов, презентовала традиционные песни под аккомпанемент фольклорной гитары и свежие авторские хиты.

Мария Луиза Конджю, певица: "Сардинский народ, итальянский народ всегда гостеприимен к белорусскому. Когда я приехала сюда, а я у вас впервые, белорусы точно так же хорошо приняли нас. Я даже послушала вашу музыку и открыла для себя, что она очень мелодична. Думаю, можно организовать совместный концерт, где прозвучат национальные инструменты двух стран".

Отметим, в этом году дипломатическим отношениям Беларуси и Италии четверть века.