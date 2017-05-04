В Минске стартует вернисаж сезона

5 Мая 2017 07:16

Выставка Рембрандта - событие масштабное - впервые у нас показывают столь большое собрание оригинальных гравюр представителя золотого века голландской живописи. В залах Национального художественного музея публике представят сразу 69 работ мастера светотени, которые прибыли накануне из Италии. Рембрант, более известный как автор шедевров "Возвращение блудного сына" и "Ночной дозор", всю жизнь занимался созданием гравюр и смог на них неплохо заработать. В минской экспозиции представлены и два самых ранних офорта 1726 года и самые поздние - один автопортрет "Рембрандта с Саскией".



Самое большое собрание полотен Рембрандта хранится в Эрмитаже.