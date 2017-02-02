2 Февраля 2017 07:22

В Минске стартовал нестандартный арт-проект, который позволит представить свои работы не только дипломированным мастерам кисти. В выставочных залах Дома картин предлагают экспонироваться независимо от художественного стиля и направления.

Какой приз ожидает победителя, расскажет Дарья Тарасова.

Раньше здесь висели картины Пикассо, а сегодня - работы каждого желающего. Дом картин предложил принять участие в экспозиции как любителям, так и профессиональным художникам. Никаких жанровых ограничений. Требование только одно - произведение должно пройти через входные двери.

Графики, акварелисты, живописцы и скульпторы. Попробовать свои силы в вернисаже предложили мастерам любого направления. Для белорусской столицы проект в новинку, ведь сдать картину в художественный салон без профессионального образования художники просто не имеют права. Размещать произведения в галерее организаторы будут до того времени, пока на стенах хватит места. В течение трех дней толпы желающих образовывались у Дома картин, тысячу квадратных метров выставочного пространства заполнили произведения, которые художники везли со всех регионов страны.

Здесь копии произведений художников с мировым именем, например, Ван Гога. В экспозиции и авторские картины разных сюжетов. В общей сложности в арт-пространстве разместились почти семьсот работ. Каждый участник прошел регистрацию, заполнил анкету для потенциальных покупателей. Кто-то считает себя гениальным, а кто-то гения не признает. Экскурсию по вернисажу будут проводить профессиональные искусствоведы.

Посетители смогут лично выбрать своих фаворитов. На входе в галерею каждый получит билет - он же бюллетень для голосования. Участник, удостоенный приза зрительских симпатий, получит право на проведение персональной выставки в стенах Дома картин.