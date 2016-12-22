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Культура
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21 Декабря 2016 14:03

В Минске сегодня открылся первый китайский культурный центр

Белорусская "Купалiнка" в китайской аранжировке. В Минске сегодня открылся первый китайский культурный центр.
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Открытие белорусского - в Пекине - планируется в мае 2017. Почетный музыкальный гость торжественной церемонии - женский национальный оркестр провинции Цзяньсу. 
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