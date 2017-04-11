11 Апреля 2017 09:09

В Минске прозвучали "Страсти по Матфею" - произведение написанное Митрополитом Илларионом - иерархом Русской православной церкви. Несколько лет назад композитор лично передал специальное издание партитуры оратории народному артисту Беларуси Александру Анисимову. В основе произведения - повествование из Священного Писания о страданиях и смерти Христа. И выступление в Духовной семинарии посвящено последним шести дням Великого поста перед Пасхой.

"Страсти по Матфею" - произведение для солистов хора и оркестра. Чтение фрагментов Евангелия чередуется с музыкальными номерами.