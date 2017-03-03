В Минске прошло открытие мемориальной аудитории в честь Владимира Мулявина

5 Марта 2017 12:02

Уникальный учебный класс появился в Университете культуры и искусств. Здесь расположились неизвестные фотографии главного "песняра" страны. Автор снимков - близкий друг Владимира Мулявина, фотокорреспондент Юрий Иванов.

Рассказывает Дарья Тарасова.

Командировки "Песняров" в Москву, многочисленные туры по Беларуси, собрания в филармонии и закулисье гастрольной жизни. Кажется, весь творческий путь "Песняров" можно увидеть в аудитории Владимира Мулявина. Здесь практически нет постановочных фото. Сделанные Юрием Ивановым в течение нескольких десятилетий кадры из личного архива можно назвать истоками легендарного ВИА.

Юрий Иванов, фотограф, специалист по связям с общественностью Белорусского государственного университета культуры и искусств:

"Я работал в агентстве печати "Новости", накануне поездки ансамбля "Песняры" в Америку я получил задание сделать для американской прессы репортаж об этом ансамбле. Так мы и познакомились с Мулявиным. Это был 1968-1969 год. Это было давно, с тех пор с Владимиром Георгиевичем подружились".

Здесь и редкий кадр, на котором только-только созданная набережная Нижнего города выступает в качестве песняровских декораций, ансамбль фотографируют после 20-дневных гастролей для рекламы. На кадрах черно-белой хроники не только концертная жизнь легендарного ВИА, здесь есть, говоря современным языком, бэкстэйджи. На самом деле это слово они первые из советских ВИА услышали во время американских гастролей.

Этот фотоснимок сделан в 86-м, "Песняры" утверждают сценические костюмы. Шляхетские рулоны, яркий орнамент, народные мотивы, для каждого из солистов ВИА модельеры разрабатывали свой индивидуальный стиль.

Камеры всегда сопровождали ВИА на гастролях. Однако попасть на репетицию легендарного коллектива доводилось далеко не каждому фотографу. В мемориальной аудитории Владимира Мулявина ежедневно будут проводить лекции. Именно здесь можно увидеть нехрестаматийного классика, который всегда был верен своему музыкальному стилю.