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В Минске прошел концерт королевы чикагского блюза и легенды нью-йоркского джаза
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9 Апреля 2017 12:16

В Минске прошел концерт королевы чикагского блюза и легенды нью-йоркского джаза

Блюз-вокал и джазовая музыка покоряет столицу. В Минске прошел один из самых долгожданных концертов королевы чикагского блюза и легенды нью-йоркского джаза.

Со звездами встретилась Ольга Медведь. Она рекордсменка Книги рекордов Гиннесса как выдающийся исполнитель и популяризатор блюза. А он за полувековую карьеру записей свыше ста сессионных и пяти сольных альбомов (продано более миллиона копий). Энджела Браун и Майкл "Пэччес" Стюарт - легендарный джаз-блюз-дуэт, который в эти выходные в завершение мирового тура посетил и Минск.

Энджела Браун начинала вокальную карьеру в церкви. Одновременно брала уроки актерского мастерства в родном Чикаго. Стала актрисой мюзикла, исполняла роль Бесси Смит, после чего до сих пор носит титул "Бесс Смит восьмидесятых".

Майкл "Пэччес" Стюарт - легендарный нью-йоркский трубач, вокалист и бенд-лидер. В своей музыке он сочетает множество стилей и эпох джаза - таких, как ритм-энд-блюз, би-боп, кул джаз, фьюжн, эйсид-джаз и джаз-рок. В 16-летнем возрасте его талант открыл великий Куинси Джонс и прозвал "Пэччес" (что в переводе с английского языка означает "заплатка") за привычку делать нашивки на джинсы.

Столичный концерт - завершение первого совместного мирового турне. Нью-Йорк, Чикаго, Лондон, Париж, Берлин и Варшава. В минской программе более двух десятков композиций. По традиции в джазовом концерте обязательны вокально-инструментальные импровизации.

 

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