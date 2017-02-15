Культура
16 Февраля 2017 15:37
В Минске проходит выставка памяти художника-керамиста Тамары Кирщиной
Монументальное искусство - дело не женское, однако именно ее работы украшают фасады и интерьеры гостиниц, Большого театра Беларуси, Национальной библиотеки. Она работала и над монументальным гобеленом "Чернобыль" для зала ООН в Нью-Йорке вместе с другом и учителем - народным художником Беларуси Александром Кищенко. Отсюда совместные проекты, единый почерк и мастерство, положенное в основу белорусской художественной школы.
Тамара Кирщина участвовала во многих художественных выставках. Ее произведения экспонировались в России, Италии, Литве, Швейцарии, Канаде, Германии и Израиле.
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