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В Минске проходит выставка памяти художника-керамиста Тамары Кирщиной
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16 Февраля 2017 15:37

В Минске проходит выставка памяти художника-керамиста Тамары Кирщиной

Монументальное искусство - дело не женское, однако именно ее работы украшают фасады и интерьеры гостиниц, Большого театра Беларуси, Национальной библиотеки. Она работала и над монументальным гобеленом "Чернобыль" для зала ООН в Нью-Йорке вместе с другом и учителем - народным художником Беларуси Александром Кищенко. Отсюда совместные проекты, единый почерк и мастерство, положенное в основу белорусской художественной школы.

Тамара Кирщина участвовала во многих художественных выставках. Ее произведения экспонировались в России, Италии, Литве, Швейцарии, Канаде, Германии и Израиле.

  

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