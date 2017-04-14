В Минске проходит выставка декоративных медведей

17 Апреля 2017 15:34

Экспозицию подготовила коллекционер Ольга Деренчук. В витринах - 60 косолапых, сделанных вручную. И еще полторы сотни медведей, купленных мастером во время путешествий. Это оригинальные сувениры из Польши, Швейцарии, Австрии, Германии. Некоторым из них по 70-80 лет. Подробнее Юлия Токарь.

На советских открытках - почти тысяча плюшевых медведей. Буквально с каждым Ольга Деренчук знакомит своего маленького сына. А еще в их квартире медведи в виде торшера, вышиванки и сделанные из овечьей шерсти. Мастер коллекционирует косолапых, реставрирует их и сама изготавливает медведей в особой технике.

Причем плюшевых друзей Ольга создает непосредственно вручную – из меха, плюша и альпака. А чтобы игрушка была живой, и ее постоянно хотелось обнимать, внутри медвежат - натуральные материалы.

В коллекции мастера более полутора тысяч медведей - авторские, винтажные, антикварные. Многих Ольга с сыном собирают во время путешествий. Это оригинальные пушистые сувениры из Польши, Швейцарии, Австрии, Германии.

Сейчас в столице проводится персональная выставка Ольги Деренчук. Это первая экспозиция в городе, посвященная плюшевым медведям.

Все экспонаты неповторимые. Каждая игрушка создана только в единственном экземпляре. Здесь мишка-щелкунчик, а еще в виде комода, игольницы. Интересно, что в мире почти 20 музеев с плюшевыми медведями. Своих белорусских Тедди Ольга Деренчук ежегодно представляет на международных выставках в Германии и России.