Главная>>Агентство теленовостей>>Культура>>В Минске проходит фестиваль искусств "Арт-мажор"
Культура
RSS
В Минске проходит фестиваль искусств "Арт-мажор"
Скачать Поделиться

22 Марта 2017 15:33

В Минске проходит фестиваль искусств "Арт-мажор"

30 творческих проектов и полторы тысячи участников. Во время концертов и выставок свои таланты демонстрируют студенты Государственного университета культуры. Представлены как народные виды искусства, так и современные направления. Творческие встречи будут проходить на разных столичных площадках. А затем жюри определит лучших исполнителей.

Фестиваль завершится только в июне. А 27 марта в рамках фестиваля отметят Международный день театра.

  

Другие новости

Концерт на английском языке Канцэрт на англійскай мове 21.03.2017 15:34 / Культура Концерт на английском языке

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =