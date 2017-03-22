В Минске проходит фестиваль искусств "Арт-мажор"

22 Марта 2017 15:33

30 творческих проектов и полторы тысячи участников. Во время концертов и выставок свои таланты демонстрируют студенты Государственного университета культуры. Представлены как народные виды искусства, так и современные направления. Творческие встречи будут проходить на разных столичных площадках. А затем жюри определит лучших исполнителей.

Фестиваль завершится только в июне. А 27 марта в рамках фестиваля отметят Международный день театра.