20 Февраля 2017 12:10

В Минске презентовали масштабный художественный альбом, посвященный изучению белорусского натюрморта за полвека. Жанр в Советском Союзе особо не жаловали, на крупных выставках экспонировали редко. История отечественного натюрморта - в репортаже Елены Бормотовой.

Первый белорусский натюрморт. С распространенными у нас фруктами и овощами. Работа Хруцкого сегодня в российских собраниях. Живописное произведение стало стартовым в научной работе. Исследования начались для диссертации. Тогда и выяснилось, что последний серьезный научный анализ жанра натюрморт делали еще в восьмидесятом.

Работа началась в 2010 с выставки современного белорусского натюрморта. Потом исследования и изучения экспозиции и запасников музеев страны. Осмотр выставок, личные встречи с художниками. Творцы присылали фотоснимки своих работ, что-то снимали сами.

При разработке концепции очертили период в 50 лет. Первые работы в альбоме совпадают с датой первого выпуска художественного факультета сегодняшней Академии искусств - начало 60-х. Натюрморты народных Поплавского, Щемелева, Данцига. Их современников Жолтака, Аракчеева, Кищенко.

Основу полувековой антологии белорусского натюрморта составили собрания трех ведущих учреждений: Национального художественного музея, Центра современных искусств и Белорусского союза художников. Безусловно, в альбом вошли и работы, которые сегодня хранятся в регионах Беларуси. В частности, в Витебске и Полоцке.

На финише собрали почти полторы тысячи натюрмортов. В издание вошли 450 работ 150 авторов. Хронологически. Десятилетиями. Сложно было с 90-ми, когда значительная часть белорусской живописи оказалась за границей, а технологии тогда не позволяли художникам сохранить свои произведения на фото- и видеосъемках. Сейчас в работе исследования белорусского пейзажа.