26 Апреля 2017 07:14

Фольклорное наследие Беларуси на 356 страницах. В память аварии на чернобыльской АЭС в Минске презентовали книгу "Песні пакінутых вёсак". Издание посвятили этнокультурным традициям деревень зоны отчуждения, которых больше не существует. В основе книги - архивные материалы, собранные в чернобыльском регионе еще до аварии. Это нотные записи, тексты обрядовых песен и иллюстрации с изображениями белорусских рушников.

Издание уже стало победителем Национального конкурса "Искусство книги" за вклад в сохранение духовного наследия. Сегодня песни из сборника в репертуар включают многие фольклорные коллективы Беларуси.