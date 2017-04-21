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В Минске презентовали книгу "Песні пакінутых вёсак"
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26 Апреля 2017 07:14

В Минске презентовали книгу "Песні пакінутых вёсак"

Фольклорное наследие Беларуси на 356 страницах. В память аварии на чернобыльской АЭС в Минске презентовали книгу "Песні пакінутых вёсак". Издание посвятили этнокультурным традициям деревень зоны отчуждения, которых больше не существует. В основе книги - архивные материалы, собранные в чернобыльском регионе еще до аварии. Это нотные записи, тексты обрядовых песен и иллюстрации с изображениями белорусских рушников.

Издание уже стало победителем Национального конкурса "Искусство книги" за вклад в сохранение духовного наследия. Сегодня песни из сборника в репертуар включают многие фольклорные коллективы Беларуси.

  

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