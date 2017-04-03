Культура
3 Апреля 2017 07:07
В Минске представили международный научный проект, посвященный Франциску Скорине
Над ним работали семь исследователей из Беларуси, Литвы и Чехии, которые рассказали о новых фактах биографии белорусского первопечатника и его семьи, гипотезы издательской деятельности. Также акцент сделан на пражском периоде Скорины.
Научный труд пока доступен только в Беларуси. Но вскоре книгу с переводом на несколько европейских языков можно будет найти на сайте библиотеки литовской Академии наук.
Другие новости
02.04.2017 21:10 / Культура На 85 году жизни ушел из жизни Евгений Евтушенко
02.04.2017 15:06 / Культура В Полоцке стартовал 30-й юбилейный фестиваль старинной и современной камерной музыки
02.04.2017 09:06 / Культура Премьера музыкального спектакля состоялась в столичном Дворце культуры профсоюзов
01.04.2017 21:30 / Культура Премьера к Всемирному дню смеха
01.04.2017 09:19 / Культура Мировые музыкальные хиты звучали накануне со сцены Белгосфилармонии
31.03.2017 18:43 / Культура Рубрика "Променад"
31.03.2017 15:16 / Культура NaviBand выйдет на сцену во втором полуфинале под 15-м номером
31.03.2017 09:01 / Культура Акцию "Единый билет" начал Национальный исторический музей и шесть его филиалов
31.03.2017 07:17 / Культура Звуки легендарной "Волшебной флейты" вернулись на сцену Большого
30.03.2017 19:12 / Культура Экспозиция, посвященная Валентину Елизарьеву, открылась во Дворце Республики
30.03.2017 18:46 / Культура Большой театр Беларуси представляет спектакль для любителей фэнтези
30.03.2017 18:42 / Культура В Молодечно прошел финал фестиваля "Арт-вакации"
30.03.2017 15:40 / Культура 300 мини-книг представили на выставке "Книга и культура" в Минске
30.03.2017 12:26 / Культура Выставка "Валентин Елизарьев: репортаж из настоящего времени" - одно из мероприятий к юбилею мастера
29.03.2017 21:28 / Культура Во Дворце Независимости открылась выставка картин
29.03.2017 16:09 / Культура Во Дворце Независимости впервые открыта персональная выставка
28.03.2017 21:31 / Культура Оригинальные версии исполнения гимна Беларуси прозвучали в студии Первого канала Белорусского радио
28.03.2017 21:24 / Культура В столичном Доме офицеров прошла церемония прощания с Маем Данцигом