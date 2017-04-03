В Минске представили международный научный проект, посвященный Франциску Скорине

3 Апреля 2017 07:07

Над ним работали семь исследователей из Беларуси, Литвы и Чехии, которые рассказали о новых фактах биографии белорусского первопечатника и его семьи, гипотезы издательской деятельности. Также акцент сделан на пражском периоде Скорины.

Научный труд пока доступен только в Беларуси. Но вскоре книгу с переводом на несколько европейских языков можно будет найти на сайте библиотеки литовской Академии наук.