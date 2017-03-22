Культура
23 Марта 2017 07:20
В Минске подвели итоги международного конкурса эссе
Он посвящен белорусско-китайскому сотрудничеству. Победителями стали аспирант из КНР Ван Шивэй и преподаватель из Минска Светлана Кобачевская. Творческий марафон длился год. Международная радиостанция "Беларусь" приняла 60 работ ребят из Китая, Польши и даже Украины. Среди призеров - еще около десяти авторов, которые получили спецпризы Белтелерадиокомпании, радио "Беларусь" и Фонда культуры.
Лауреатов конкурса с победой поздравил заслуженный коллектив - Академический хор Белтелерадиокмпании.
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