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В Минске подвели итоги международного конкурса эссе
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23 Марта 2017 07:20

В Минске подвели итоги международного конкурса эссе

Он посвящен белорусско-китайскому сотрудничеству. Победителями стали аспирант из КНР Ван Шивэй и преподаватель из Минска Светлана Кобачевская. Творческий марафон длился год. Международная радиостанция "Беларусь" приняла 60 работ ребят из Китая, Польши и даже Украины. Среди призеров - еще около десяти авторов, которые получили спецпризы Белтелерадиокомпании, радио "Беларусь" и Фонда культуры.

Лауреатов конкурса с победой поздравил заслуженный коллектив - Академический хор Белтелерадиокмпании.

  

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