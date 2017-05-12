В Минске отпраздновали день рождения Валентия Ваньковича

14 Мая 2017 12:07

Одному из самых известных белорусских художников ХІХ века исполнилось бы 217 лет. Дому-музею Ваньковича была передана в дар копия картины легендарного живописца - портрет известного скрипача Кароля Липинского.

В госфондах нет ни одного оригинала работ Ваньковича. Правда, сейчас в Доме-музее выставляется один подлинник - портрет Томаша Зана, который принадлежит корпоративной коллекции.