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В Минске отпраздновали день рождения Валентия Ваньковича
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14 Мая 2017 12:07

В Минске отпраздновали день рождения Валентия Ваньковича

Одному из самых известных белорусских художников ХІХ века исполнилось бы 217 лет. Дому-музею Ваньковича была передана в дар копия картины легендарного живописца - портрет известного скрипача Кароля Липинского.

В госфондах нет ни одного оригинала работ Ваньковича. Правда, сейчас в Доме-музее выставляется один подлинник - портрет Томаша Зана, который принадлежит корпоративной коллекции.

  

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