26 Января 2017 15:24

От мейкапа до акцентов на праздничном или повседневном наряде. В Минске открылся шоу-рум нового типа, где дизайнеры и визажисты учат создавать неповторимые образы. В частности, во время мастер-классов в студии лепят из гибкой полимерной глины цветы - основы для брошей, сережек или декоративных предметов интерьера. На мастер-класс попала и Александра Драгун.

Глина для этой работы кардинально отличается от строительной и гончарной. На ощупь легкий материал, будто нежное зефирное тесто. Но характер у полимерного пластилина капризный - сырье на открытом воздухе мгновенно черствеет. Поэтому замешивать глину надо умело и с невероятной скоростью.

Мила Игнатик одной из первых в Минске "приручила" бархатную глину. По-хозяйски ловко составляет из бутонов колье, сережки, перстни, свадебные букеты и декоративные венки.

Мастер разработала и несколько учебных программ по лепке. Кто-то досконально изучает строение полимерных цветов, кто-то приходит ради релакса и заодно смастерить авторское украшение.

Вылепить своими руками основу для авторского аксессуара можно даже на первом занятии. За час у начинающих учеников распускаются нежные цветы. Это - мой дебют. Небесная гардения. Прежде чем украсить повседневную кофту, растение из полимерной глины будет сохнуть 24 часа.

Сейчас Мила Игнатик готовит новую коллекцию к празднику всех влюбленных и 8 Марта. Подоконник засеяла алыми цветами. Букеты из этого миниатюрного розария станут особыми аксессуарами-подарками.

Шоу-рум дизайнера - принципиально новый тип творческих студий для столицы. Это одновременно и мастерская, и выставочный павильон, и учебный класс, и… салон красоты. В планах - помогать прекрасной половине самостоятельно создавать неповторимые образы от мейкапа до акцентов на праздничном наряде.