Культура
26 Апреля 2017 18:49
В Минске открылась выставка "Образ реальности"
"Образ реальности" - выставка с философским названием открылась в Минске. Произведения пяти белорусских художников демонстрируют образцы белорусского современного реализма. Стилистическая трактовка разнообразная: от максимальной точности передачи реального до стремления попасть в подсознание.
Пейзажи, портреты и размышления белорусских художников можно увидеть до конца апреля.
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