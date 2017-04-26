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В Минске открылась выставка "Образ реальности"
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26 Апреля 2017 18:49

В Минске открылась выставка "Образ реальности"

"Образ реальности" - выставка с философским названием открылась в Минске. Произведения пяти белорусских художников демонстрируют образцы белорусского современного реализма. Стилистическая трактовка разнообразная: от максимальной точности передачи реального до стремления попасть в подсознание.

Пейзажи, портреты и размышления белорусских художников можно увидеть до конца апреля.

  

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