В Минске открылась выставка "Образ реальности"

26 Апреля 2017 18:49

"Образ реальности" - выставка с философским названием открылась в Минске. Произведения пяти белорусских художников демонстрируют образцы белорусского современного реализма. Стилистическая трактовка разнообразная: от максимальной точности передачи реального до стремления попасть в подсознание.

Пейзажи, портреты и размышления белорусских художников можно увидеть до конца апреля.